Luiza e Maurilio e Dilsinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 16:18

Luiza e Maurilio, conhecidos pelo sucesso de 'S de Saudade', canção que alçou os artistas ao estrelato e soma mais de 347 milhões de visualizações em 1 ano, gravam mais uma faixa romântica com participação de Dilsinho. Com direção de Bruno Fioravanti, a música ganha versão em videoclipe e vai ser lançada nesta sexta-feira (28), em todas as plataformas digitais e canal dos artistas no Youtube.

Luiza está radiante com o feat com o pagodeiro. "A parceria com Dilsinho vem em um momento muito especial. Ele, que é um ícone do pagode romântico, vem para abrilhantar nosso projeto e somar nessa letra e melodia surpreendente". Já Maurilio completa: "Estamos felizes com tudo que vem acontecendo em nossa carreira. Mesmo sem shows, por conta da pandemia, estamos trabalhando muito e trazendo novidades para nosso público".