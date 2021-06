Binho Reis e Naldo Benny - Reprodução/Montagem

Binho Reis e Naldo BennyReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 05:00 | Atualizado 25/06/2021 10:28

Dançarino e coreógrafo, Binho Reis já tem mais de 20 anos de carreira e ele se orgulha de ter trabalhado com artistas como Perlla, Latino e Kelly Key, cantores que até hoje ele mantém uma relação saudável. Binho também dançou durante anos com Naldo Benny, mas o relacionamento estritamente profissional não terminou bem e foi parar no tribunal. "Trabalhei muitos anos com o Naldo, coreografei dois DVDs, mas ele é um artista que não valoriza o seu pessoal e eu resolvi sair. Entrei na Justiça", admite Binho, que contou à coluna que a ação terminou em acordo entre as partes.

Em entrevista ao programa Barbacast na internet, Binho contou que outros ex-bailarinos não tiveram a mesma sorte e não receberam um tostão nas ações que moveram contra o cantor, mesmo já tendo ganhado as causas. "Pois é. Isso é fogo. Você vai nas redes sociais do cara e onde ele está? Em Nova York. Eu estou aqui, com 37 anos, ainda correndo muito atrás", compara.