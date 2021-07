Lúcio Mauro Filho - Globo / Reginaldo Teixeira

Publicado 17/07/2021 11:52

Em entrevista ao podcast 'Corredor 5', no Youtube, Lúcio Mauro Filho falou sobre uma conversa que teve com Chico Anysio no início de sua carreira. Segundo o humorista, o papo com o veterano acabou possibilitando a entrada dele no 'Zorra Total', depois de muito bater cabeça disputando papeis nos bastidores da Globo.

"Um dia a gente se encontrou no corredor Projac e eu falei: 'Chico, meu amor, está tudo bem com você?' Ele me disse: 'está tudo ótimo e com você?' Mandou assim, no meio do Projac. Falei que tava tudo ótimo e ele me disse: 'será? Porque eu vejo você aí fazendo um monte de merda, trabalhando com um monte de gente ruim, disputando uns papeis com uns caras muito menos talentosos que você... Cadê você nos programas de humor? Não te vejo. Acho que você está jogando mal'", contou Lúcio Mauro.

"E aí saí dali e fui direto no módulo de humor da Globo. Lá estava a Frida, minha amiga do teatro. E aquilo que o Chico Anysio tinha acabado de me falar aconteceu. E aí eu entrei no Zorra. Meu primeiro quadro foi com a Dercy Gonçalves, meu segundo quadro foi com o Tio Agildo e meu terceiro quadro foi com o Jorge Doria. Olha os professores que eu ganhei, bicho, com 25 anos", comentou.