Eliana Exibe novo visual - Reprodução de internet

Publicado 24/10/2021 07:01

Eliana virou assunto nas redes sociais ao aparecer com novo visual no palco do Teleton 2021, maratona solidária em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). "Cortei o cabelo ou botei peruca? A gente faz de tudo para chamar a atenção porque quero todo mundo falando do Teleton", afirmou ela no palco do SBT.

A apresentadora fez a abertura da atração ao lado do cantor Daniel. Os dois são padrinhos da campanha. O visual da apresentadora foi parar nos trending topics do Twitter. "Eliana cortou o cabelo????", perguntou um. "Eliana está linda de cabelo curto", afirmou outro.