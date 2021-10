DJ Ivis e Pamella Holanda - Reprodução/Montagem

Publicado 23/10/2021 19:18 | Atualizado 23/10/2021 19:32

Pamella Holanda se manifestou pela primeira vez na tarde deste sábado (23) sobre a decisão da Justiça de libertar o ex-companheiro, DJ Ivis. Em seu perfil nas redes sociais, ela a publicou uma mensagem nos stories do Instagram mostrando sua preocupação e garantiu que não se sente segura com a liberdade do produtor musical. Pamella ainda agradeceu as mensagens de apoio dos fãs.

"Obrigada por todas as mensagens de apoio, carinho, e principalmente preocupação comigo e com minha filha, Mel. Estamos bem, na medida do possível. Mas do na justiça, confiamos em Deus, que tem nos sustentado, dado forças e nos iluminado em todo e qualquer passo que damos. Eu e Mel somos uma "Obrigada por todas as mensagens de apoio, carinho, e principalmente preocupação comigo e com minha filha, Mel. Estamos bem, na medida do possível. Mas do na justiça, confiamos em Deus, que tem nos sustentado, dado forças e nos iluminado em todo e qualquer passo que damos. Eu e Mel somos uma. Obviamente não me sinto segura, nem plenamente satisfeita com os atuais fatos, mas eu preciso horar meus compromissos profissionais e continuar com minhas obrigações pessoais, tomando todas as medidas possíveis por segurança, não só física e emocional. Obrigado novamente pela força, empatia e amor emanado!", concluiu.

DJ Ivis deixou o Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta última sexta-feira (22), após um pouco mais de três meses preso. Ele foi detido em 14 de julho, após a ex-mulher divulgar vídeos em que aparece sofrendo agressões físicas