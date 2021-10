Boninho mostra construção da nova casa do BBB - reprodução do instagram

Publicado 23/10/2021 17:47

Contagem regressiva para o 'Big Brother 22'. Faltando menos de dois meses para o início da atração em janeiro, Boninho liberou um pequeno spoiler da produção neste sábado (23). O diretor do programa foi fiscalizar a obra da reforma da nova casa e compartilhou um vídeo dos trabalhos. Vale lembrar que as entrevistas com os futuros candidatos dos anônimos do grupo Pipoca já começaram. "Olho vivo!!! Tem muito spoiler aí! E a obra só está começando!", escreveu na legenda da publicação.

A produção do reality, agora comandado por Tadeu Schmidt, já prepara a lista dos artistas que vão fazer parte do grupo Camarote.