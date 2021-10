Sabrina Low/Camila Queiroz - Divulgação

Publicado 23/10/2021

Nossa maior referência quando explicamos a aparência de alguém é usando características de celebridades, geralmente usando características de duas ou mais celebridades para conseguir criar no imaginário de alguém a mistura perfeita da aparência de uma pessoa. Mas, às vezes, as similaridades de alguém com uma celebridade é tanta que ao ver a pessoa é possível até mesmo se enganar e cogitar se tratar da celebridade com quem ela parece.

Isso aconteceu com a modelo Sabrina Low, cuja semelhança com a atriz Camila Queiroz é tanta, que ela acabou viralizando e começou a ser constantemente parada na rua e a ser chamada para mais trabalhos como modelo. "Na verdade eu pessoalmente não me acho parecida com ela. Mas já virou rotina na minha vida as pessoas me dizerem isso desde que ela entrou para o elenco de 'Verdades Secretas'”, conta.



Receber mensagens nas redes sociais diariamente e ser parada na rua é algo que pode cansar muito rápido, mas Sabrina, que trabalha como modelo há anos, viu um ponto positivo: “A Camila ficou ainda mais popular quando entrou para a série [Verdades Secretas], e percebi que comecei a ser a chamada para muito mais trabalhos por ter o perfil 'estilo Camila Queiroz' que as marcas querem”, conclui.