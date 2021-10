Atrizes mirins lançam canal no Youtube com diretor Eduardo Lassah - Divulgação

Atrizes mirins lançam canal no Youtube com diretor Eduardo LassahDivulgação

Publicado 23/10/2021 08:46

As atrizes Malu e Lara lançaram um canal no Youtube com o diretor Eduardo Lassah, responsável por dirigir Charles Paraventi em obras pela produtora Arte Final. “Estamos produzindo um canal com conteúdo de qualidade para o público infantil. Não é apenas mais um canal infantil qualquer. Contamos com toda uma estrutura de produtora montada para o canal, como: roteiristas, figurinistas, direção de arte, editores e tudo para produzir um conteúdo de alta qualidade para um público cada vez mais exigente. Cada roteiro é um novo desafio e atualmente precisamos fazer vídeos mais assertivos. O que mais está agradando as crianças é quanto a criação de diversos personagens”, afirma o diretor.

O canal de Malu e Lara, que têm 7 anos cada e são amigas da escola, conta histórias que envolvem, emocionam e encantam as crianças. “Para o público infantil, um canal como o nosso, de qualidade, é um achado para os pais. Afinal, todo o conteúdo é revisado e tratado com muito cuidado, diz Eduardo.

E o diretor ainda completa: “O universo infantil é rico em fantasia e imaginação. Logo, para cativar esse perfil de espectador os vídeos precisam ser divertidos. As crianças gostam de roteiros engraçados. Claro que é preciso ter atenção à faixa etária e ao senso de humor da persona. Nesse sentido, o vídeo infantil deve acompanhar o dinamismo da criança, que é mais ativa e tende ao movimento. Procuramos produzir vídeos mais curtos e que transmitam a mensagem mais rapidamente”, finaliza.