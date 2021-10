Pastor André Valadão - Reprodução

Pastor André ValadãoReprodução

Publicado 23/10/2021 05:00

Depois que esta coluna revelou que a comunidade judaica chamou a atenção publicamente do pastor André Valadão por comentários preconceituosos, o trio aqui descobriu que isso tem sido uma rotina.

Recentemente, o religioso assumiu ser contra os homossexuais frequentar as igrejas cristãs e ainda disse que considera a relação entre pessoas do mesmo sexo como pecado. Valadão também ironizou a crítica de outro pastor, que o mandou se calar no lugar de falar besteiras. "Pela a sua foto, vejo que quem tem que fechar a boca é você. Vá jejuar", disse para o colega aparentemente acima do peso nas imagens, visivelmente um comentário gordofóbico.



Em uma postagem publicada em março deste ano na caixa de perguntas e respostas do seu Instagram, Valadão não pensou duas vezes quando um internauta quis saber ser era errado o policial dar 'uns tapinhas' na cara do bandido. "Tem que dar é tapão no meio da cara mesmo. Se não apanhou em casa, vai apanhar da polícia". Muitos internautas replicaram o comentário, que logo sumiu da rede sociais e pastor foi alvo de várias críticas.