Vini e Jorge VercilloDivulgação

Publicado 23/10/2021 02:00

Escrita por Vini Vercillo, 'Somos Nós' é uma balada pop que nasceu em inglês sob o nome 'What They Use to Call Love, posteriormente, ganhou uma versão em português, também escrita por ele, mas dessa vez em parceria com o pai, o cantor Jorge Vercillo. A letra da música fala da linha tênue que separa a paixão do amor e como é difícil, por vezes, identificar qual desses sentimentos preenche verdadeiramente nossos corações.

Gravado no Rio de Janeiro, o lançamento vem acompanhado de um videoclipe que segue as referências musicais da canção e mostrará um amor à moda antiga, trazendo uma estética retrô proveniente das décadas de 60/70. Esse clima 'vintage', aliás, é predominante em seu primeiro álbum oficial da carreira, também chamado 'Somos Nós', e que, claro, traz a canção entre as faixas. O álbum ainda não tem data de lançamento.

Filho mais velho de Jorge Vercillo, Vini, aos 19 anos, vive a música desde que nasceu, sempre apresentado ao mais diverso repertório de gêneros. Essa experiência foi o que lhe serviu de base para definir o caminho que viria a trilhar como cantor. A musicalidade da canção, por sua vez, agrada a todas as faixas etárias, com uma mistura da estética doo-wop dos anos 60, referência das guitarras clean dos Beatles, além do R&B, smooth jazz e, claro, do próprio pop.