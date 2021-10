Luisa Sonza - Reprodução

Publicado 22/10/2021 18:11 | Atualizado 22/10/2021 18:16

Luísa Sonza não esconde que anda curtindo a vida de solteira, após o fim do namoro com o cantor Vitão. Ao falar de sexo em entrevista a Mateus Mazzafera, ela revelou ter participado de suruba."Não fiz ménage, já fiz suruba. Menáge é só com três, né?! Eu não fiz com três, só fiz com várias. As p*tarias mesmo assim, suruba, só fiz quando fiquei solteira do meu último relacionamento, porque não tinha feito nada antes", revela a artista, que terminou recentemente o namoro com Vitão. Antes, ela foi casada com Whindersson Nunes. "Mentira, [já tinha feito] só uma vez, na minha adolescência", lembrou.

Sonza assumiu que anda com alguns contatinhos e ainda confessou que apronta quando está namorando. "Não conto para não estragar. Mas, gente, eu amo todos vocês. Eu tenho muito amor para dar. Eu sou mais vagabunda namorando. Nossa, já fiz muita p*taria namorando! Solteira eu sou mais recatada e do lar, mas num nível baixíssimo. Mas sou bem seletiva, não fico com qualquer pessoa", explicou ela.