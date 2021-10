Polícia devolve dinheiro apreendido na casa de Nego do Borel - Reprodução Instagram

Publicado 22/10/2021 15:57

A Polícia Civil finalmente devolveu os mais de R$ 400 mil em espécie que haviam sido apreendidos dentro de um cofre na casa de Nego do Borel, localizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A investigação para averiguar se a quantia era lícita surgiu após uma denúncia de Duda Reis, ex-namorada de Nego.

No Instagram, o cantor mostrou a chegada dos malotes em sua residência. "Lembram daquele dinheiro que a polícia apreendeu aqui em casa pra averiguação? Então, dinheiro lícito e os pacos (de dinheiro) estão chegando aqui em casa. Obrigado, meu Deus. A favela venceu", disse o cantor, que mostrava parte do dinheiro no vídeo.