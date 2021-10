Pétala Barreiros e Marcos Araújo - Reprodução

Pétala Barreiros e Marcos AraújoReprodução

Publicado 22/10/2021 15:09 | Atualizado 22/10/2021 17:25

Finalmente saiu o resultado do teste de DNA que o filho caçula da influenciadora Pétala Barreiros realizou para confirmar, perante a Justiça, que o empresário Marcos Araújo, ex-marido de Pétala, é de fato o pai da criança. Segundo o jornalista Erlan Bastos, no exame consta que o resultado aponta o índice de paternidade é de 99,99999999999%.

A realização deste DNA, no fim do mês passado, virou uma grande polêmica, por conta da presença de Lívia Andrade, atual namorada de Marcos, no local do exame. A apresentadora estava na saída do laboratório acompanhada por quatro seguranças do empresário que estavam armados. Marcos, por sua vez, aguardava para coletar material para o exame de dentro do seu carro, por conta da medida protetiva que Pétala conseguiu na Justiça contra ele.