Ana Paula Evangelista curte lua de mel nas Ilhas MaldivasDivulgação

Publicado 22/10/2021 16:21 | Atualizado 22/10/2021 16:26

Modelo e musa do Carnaval carioca, Ana Paula Evangelista está curtindo ao lado do marido, o economista sueco Marco Alessandro, sua lua de mel nas Ilhas Maldivas. O casal está no famoso resort Hard Rock Hotel e, ao contrário da maioria dos famosos que vão ao destino paradisíaco, a hospedagem não é permuta.



"Estou curtindo muito esse lugar, está sendo incrível! Sempre quis conhecer, mas preferi aguardar a lua de mel, que é uma ocasião especial e pede um lugar assim paradisíaco. Até próxima às arraias e tubarões eu nadei", conta Evangelista, que se casou recentemente em um famoso castelo em Roma, na Itália. No evento, a modelo anunciou estar grávida de cinco meses do primeiro filho do casal.