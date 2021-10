Ferrugem celebra, ao lado de seu advogado, José Estevam Macedo Lima, a renovação contratual com gravadora e escritório de agenciamento artístico - Divulgação

Ferrugem celebra, ao lado de seu advogado, José Estevam Macedo Lima, a renovação contratual com gravadora e escritório de agenciamento artístico Divulgação

Aniversariante da semana, o cantor Ferrugem tem muito a comemorar. Ao completar 33 anos, na última quarta-feira (20), o artista ganhou dois motivos especiais para celebrar a entrada do novo ciclo. Trata-se da renovação de contrato com a Gold Produções, escritório que administra a sua carreira, e também do novo acordo firmado com a gravadora Warner Music.



A relação de Ferrugem com a gravadora é antiga. O início foi em agosto de 2014, quando assinou o primeiro contrato. Desde então, foram lançados seis álbuns, sendo dois dvd's, totalizando mais de 3,6 bilhões de streams em áudio e vídeo nesse período.