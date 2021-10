Karol Conká - Reprodução

Karol ConkáReprodução

Publicado 22/10/2021 11:42

Em entrevista ao podcast 'De Frente com a Blogueirinha, Karol Conká debochou de seu envolvimento com o ex-BBB e atual peão de 'A Fazenda 13', Bil Araújo. A cantora fingiu até desconhecer o modelo quando perguntada se ficaria novamente com ele.

"Nunca! Mas quem é Bil? Não, quem é Bil, gente? Ah, o Bil! [...] Não tem nada para falar. Já fiz o meu papel. Já dei a carreira bem bonita para ele aqui fora. Ele só não está sabendo aproveitar", declarou a rapper, que acredita que Bil não tenha superado o fim do envolvimento dos dois. "Ele não tira meu nome da boca", disse Karol sobre o fato de Bil sempre tocar em seu nome do reality rural.

Karol Conká e Bil Araújo formaram um casal no 'BBB 21', mas deixaram de se envolver ainda dentro do reality da Globo. Atualmente a cantora namora o jogador Polidoro Junior, o ex de Jojo Todynho.