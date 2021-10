Felipe Prior - Reprodução

Publicado 22/10/2021 15:28 | Atualizado 22/10/2021 18:17

Após ter seu carro furtado há cerca de uma semana, Felipe Prior foi surpreendido na manhã desta sexta-feira (22), com a notícia da devolução do automóvel. Segundo informações, após apelo de Prior nas redes sociais e na mídia, o ladrão, ainda não identificado, teria deixado a Montana usada pelo arquiteto para o trabalho em uma rua localizada logo depois do local do furto, que aconteceu no último dia 14, nas proximidades do Estádio da Portuguesa, em São Paulo.

“O ladrão era Team Prior, eu acho. Não é possível. Ele viu na internet e deve ter pensado, ‘pô mano, vou roubar o Prior?”, brincou o ex-BBB sobre a devolução do carro, que apesar estar com os cabos desconectados, ainda continha seu drone e os materiais de construções que foram levados com ele.

“Quero agradecer as polícias civil e militar que fizeram um ótimo trampo. Estou muito contente. Por mais que tenha gente ruim nesse mundo, também tem muitas pessoas boas. Poxa, os vizinhos, gente boa pra caramba, acharam o carro. Tirei foto com todo mundo”, agradeceu Prior, concluindo em seguida: “Sensação de merda ser roubado, mas que da hora, encontrei minha Montana!”.