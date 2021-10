DJ Ivis e Pamella Holanda - Reprodução/Montagem

DJ Ivis e Pamella HolandaReprodução/Montagem

Publicado 22/10/2021 20:31

Após quatro meses preso por agressão doméstica contra a ex-mulher, DJ Ivis saiu da cadeia. A Justiça do Ceará concedeu liberdade do produtor musical nesta sexta-feira (22) e ele foi solto no início da noite. Iverson de Souza Araújo poderá responder em liberdade aos processos. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica.

DJ Ivis foi preso no dia 14 de julho, depois que vídeos de agressões contra Pamella Holanda acabaram sendo divulgados por ela nas redes sociais. A prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.