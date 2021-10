Destri posta foto do filho - Reprodução

Publicado 22/10/2021 20:04

Maurício Destri já é papai. O ator usou as redes socais para revelar que seu primeiro filho, Valentim, nasceu no dia 19 de outubro. O bebê é fruto do namoro do artista com Sabrina Samel. Ele veio ao mundo com 3,8 kg. “Meu filho nasceu”, afirmou ao postar a imagem do bebê.

"Valentim nasceu, estamos sem dormir direito. Estou só eu e minha mulher", contou o ator em rápida conversa com o Gshow sobre os cuidados com o recém-nascido.