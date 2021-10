Camilla de Lucas - Reprodução

Camilla de LucasReprodução

Publicado 22/10/2021 18:54 | Atualizado 22/10/2021 18:55

Camilla de Lucas resolveu se pronunciar depois que virou notícia por ter desrespeitado uma equipe do TV Fama da RedeTV!. Visivelmente nervosa, ela rechaçou que tenha se negado a dar entrevistas, alegou que o som estava alto e, por isso não ouviu o chamado da repórter. Para completar, a ex-BBB saiu atirando para todos os lados. "O povo é capaz de fazer o que for para prejudicar o outro. As pessoas estão doentes atrás de notícias, de ibope. Eu participei de um evento que estava cheio, lotado, tirei fotos, falei com todo mundo e ia dar mais entrevistas... E eu não ouvi uma repórter de um jornal sensacionalista me chamando porque estava um barulho. Gente, pelo amor de Deus, eu nem ouvi a mulher me chamar", disse ela, revoltada.



"Ninguém chegou do meu lado com microfone. Eu só estava indo fazer o meu trabalho e respeito a todos os repórteres que estavam lá trabalhando, fotógrafos, jornalistas, todo mundo. Mas eu não ouvi", afirmou a ex-BBB que ainda mandou um recado para a apresentadora do TV Fama, Aline Prado: "Você entrou numa pauta de militância de prejudicar o outro por ibope, por curtidas, por likes, mas estou à disposição de conversar com você porque não guardo mágoas e sei que isso infelizmente também faz parte do seu trabalho."



Camilla também se dirigiu aos veículos que noticiaram o ocorrido: "O povo ganha dinheiro para falar mal. E a podridão está no meio quando inventa mentira para falar mal". Vocês contam ou esta colunista relembra a Camilla que outros repórteres que estava próximo ao local presenciaram a cena.