Jake LealReprodução

Publicado 23/10/2021 02:00

Jake Leal foi aprovada recentemente na prova da Marinha para pilotar jet skis e barcos pequenos. Às vésperas do verão, ela, que é ex-participante do BBB 12, aconselha a quem ama pilotar, tirar a carteira de habilitação para não comprometer os passeios. “Os acidentes normalmente acontecem quando pessoas não habilitadas estão pilotando. Se engana quem acha fácil pilotar um jet ski. Se você não tem conhecimento náutico isso pode custar a vida. Portanto, se informem, se habilitem, naveguem com prudência e nunca deixem de se atualizar”.

Jake assegura que a prova não é nenhum bicho de sete cabeças. “Mas, como em tudo na vida, é questão de foco e disciplina. Se não estudar, não passa. Vi muita gente ser reprovada no dia do meu exame. Eu estudava diariamente, fazia muitos simulados e via vídeos relacionados ao tema”. Segundo ela, a prova é bem complexa. “Há termos muito incomuns. São 40 questões de múltipla escolha, entre elas estão primeiros socorros, nomenclatura náutica, combate a incêndio, introdução a cartas náuticas, leis e sinalização, etc.”, conta a influencer, que levou cerca de três meses entre as aulas práticas e o agendamento da prova.



Baiana, a paixão pelo mar vem desde pequena. “Quando criança eu era tão apaixonada por água que as pessoas próximas a mim diziam que eu já estava criando escamas. Não podia ver uma bacia de água que já me enfiava dentro. Eu não tinha muito acesso ao mar, pois morava distante, então, contava os dias quando tínhamos alguma viagem para praia”, finaliza Jake Leal.