Publicado 23/10/2021 02:00

Além de ser rainha de bateria e musa de outras escolas do Carnaval do Rio, em 2022, Nanda Marques vai desfilar na Acadêmicos do Dendê, agremiação da Ilha do Governador. Ela será rainha de bateria e representará todos os moradores do Dendê no desfile. No próximo ano, a escola vai para a Estrada Intendente Magalhães com o enredo 'Uma viagem Encantada ao Imaginário Infantil'', dos carnavalescos Mário Bandeira e Bernard Basílio.



“Acredito que investindo na parte cultural e educacional das crianças poderemos ter um novo Dendê. Temos que acreditar no futuro. Temos que fazer nossas crianças sonharem. Essa escolha do samba vem mostrando como é importante trabalharmos todos juntos. Essa época de pandemia nos trouxe tantas perdas. Vamos sonhar e fazer nossas crianças sonharem. Nossa final de samba foi linda. Obrigada meu amigo e mestre de bateria, Sagui, e presidente Nilton", agradece a Rainha da escola.