Nana Gouvea - Reprodução

Publicado 23/10/2021 05:00

Perto dos 50 anos, Nana Gouvea vive em Nova York, nos Estados Unidos, desde 2011. Nos últimos anos, ela trabalhava como atriz e produtora, mas por conta da pandemia do coronavírus parou com vários projetos. Incentivada pelos fãs, ela decidiu voltar a trabalhar como modelo e entrou para uma plataforma de conteúdo adultos. Nana conta com quase quatro mil seguidores em menos de dois meses no ar. Musa dos anos 90, ela revelou para amigos próximos que tem faturado uma grana, já que por mês cada seguidor para R$ 85. Fora o dinheiro a mais que recebe como presente. A coluna tem que falar uma verdade: Nana está bem demais.