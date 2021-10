Israel Novaes - Reprodução internet

Publicado 23/10/2021 05:00

Israel Novaes está exigindo prestação de contas da agência Moustache. O artista teria contratado a empresa para promover a sua música de trabalho intitulada 'Minha Ex Tá Bem', por um período de 20 dias, em fevereiro de 2018, mas alega que ö trabalho que a agência deveria desenvolver 'não surtiu efeito'.



Segundo consta no processo, o foco do cantor era fazer a música estourar no Carnaval daquele ano, contudo, passados pouco mais de uma semana e sem ver qualquer resultado efetivo, ele passou a questionar que ações e investimentos teriam sido realizados pela empresa.



De acordo com o artista, era obrigação da empresa a divulgação da música em redes sociais como Instagram, Facebook e Youtube, e em sites de grande acesso, com o objetivo de propiciar maior visibilidade à música. A agência Moustache teria apresentado um orçamento de R$ 200 mil.



Com dúvidas sobre como o dinheiro teria sido usado na campanha, ele notificou a empresa, que apresentou um relatório e algumas notas, no valor de R$ 173 mil. Entretanto, acabou levando o caso à Justiça.



Em 2018, o juiz Fábio de Souza Pimenta, da 32ª Vara Cível de São Paulo, condenou a empresa a prestar contas. "Ante o exposto, julgo procedente o pedido de Israel Eve de Salles Novaes contra agência Moustache para condenar a requerida a prestar as contas relativas ao contrato firmado entre as partes para campanha de divulgação e gestão de marketing digital da música de trabalho do autor 'Minha Ex Tá Bem', afirmou o magistrado, na ocasião.



Recentemente, houve manifestação de um perito na ação, que apresentou um laudo. Inclusive, o Facebook teria sido oficiado para informar à Justiça se houve a compra de algum produto de divulgação pela agência naquele período.