Perlla e Patrick Abrahão - Reprodução

Perlla e Patrick Abrahão Reprodução

Publicado 23/10/2021 05:00

Noivo da cantora Perlla e empresário no ramo de criptoactivos (investimentos virtuais), Patrick Abrahão tem sido questionado por alguns investidores o motivo de não estarem conseguindo mais acessar o sistema da Rede PP, nas últimas semanas. A empresa investe em fundos imobiliários e em ações de diversas áreas como mineração.



Segundo alguns investidores, que procuraram a coluna e enviaram os questionamentos feitos a Patrick e seus sócios, eles estão apagando os comentários e as queixas no perfil oficial da empresa nas redes sociais. Os responsáveis da Rede PP não explicam o que está acontecendo com o sistema nem com os negócios. Procurado, o empresário respondeu à coluna: "A Rede PP não tem sistema. Não procede a informação. Auxiliamos pessoas a investirem em criptomoedas e, graças a Deus, estamos crescendo a cada dia. Devem ser pessoas tentando prejudicar o nosso trabalho".