Lucy Ramos e o marido, Thiago Luciano, em viagem pelo Nordeste - Divulgação

Publicado 23/10/2021 05:00

Lucy Ramos completou 39 anos na última quarta-feira e, para comemorar a data, a atriz escolheu a Praia do Patacho, em Alagoas, para iniciar seu novo ciclo. Acompanhada de seu marido, Thiago Luciano, de 41 anos, o casal tem feito visitas ao Peixe Boi - Projeto de Preservação, além dos pontos turísticos da região, como o farol da cidade. Ao decorrer da semana, a atriz conhecerá as maravilhas da região com passeio de jangada pelas piscinas naturais, passeio paradisíaco de buggy pelas praias, gastronomia local e as pousadas para descanso.