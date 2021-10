Thalita Souza - Divulgação

Thalita Souza Divulgação

Publicado 23/10/2021 09:12 | Atualizado 23/10/2021 09:12

Mãe de um adolescente de 13 anos, Thalita Souza, de 32, chama atenção nas redes sociais pelo corpo super sarado. Para manter as medidas, ela faz musculação todos os dias. "Para manter o corpo, sigo uma dieta normal, sem muitos exageros, remédios manipulados e suplementos. Mas no final de semana como de tudo", disse a beldade, que está solteira.

A musa fitness ainda admite que sofre críticas por causa dos músculos aparentes, mas nega que faça uso esteróides anabolizantes. "Eu não uso anabolizantes. As pessoas que não sabem o poder da dieta e suplementos alimentares, criticam sem saber. Com foco e determinação chegamos em qualquer lugar, a vida é uma constância. Meu corpo é musculoso sim, e eu me amo", diz ela, que admite já ter feito três procedimentos estéticos no corpo. "Mulherada vaidosa, sabe como é?'', finaliza.