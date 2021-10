Vanessa Ataídes - Divulgação

Publicado 23/10/2021

Dona do maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes já participou de vários programas de TV para debater sobre procedimentos estéticos. Ela ouviu dos médicos que participavam das atrações que, cedo ou tarde, iria sofrer as consequências de suas escolhas. Isso porque para ter 126 cm de quadril, além de colocar próteses de silicone, ela aplicou PMMA (sigla para polimetilmetacrilato, material que preenche volumes do tecido).

"Eu aceito ouvir dos médicos que sou uma bomba relógio. Isso me deixa preocupada, mexe com meu psicológico, mas eu entendo. Ruim é ouvir de pessoas que não entendem do assunto que logo vou arcar com as consequências de minhas escolhas", disse.

A musa fitness entende que realmente corre riscos. "Eu tenho medo, sim. Mas eu oro e sei que nada vai me acontecer", acredita a modelo, que apesar dos constantes alertas, ainda vai injetar mais PMMA. Ela tem como meta pessoal chegar aos 130 cm de glúteo.

'Estou cansada de esperar pelo jeito natural. Eu como, como, treino, treino e não saio dos 126 centímetros. Mesmo sabendo que é algo que faz mal e pode me prejudicar, vou colocar mais produto, sim! Acredito que vai dar tudo certo mais uma vez e ficarei com bumbum de 130 centímetros", revela.