Nego do Borel e Gui Araújo - Reprodução

Nego do Borel e Gui AraújoReprodução

Publicado 23/10/2021 17:05 | Atualizado 23/10/2021 17:08

O cantor Nego do Borel usou as suas redes sociais para dar uma alfinetada no peão Gui Araújo. Na tarde deste sábado (23), o funkeiro decidiu compartilhas algumas trocas de mensagens com o apresentador durante toda polêmica envolvendo seu término de noivado com Duda Reis. Nego quis provar que o 'peão mentiu com relação a ter dado apoio à atriz e ter ficado contra o cantor. "Ai ai... que engraçado, na A Fazenda' o cara expondo pro Brasil inteiro uma situação, sendo que ele sempre se posicionou diferente para mim", ironizou o músico.

Anteriormente, Nego do Borel já havia soltado os cachorros contra o participante de A Fazenda 13 após ser expulso do programa.

"Do jeito que eu vejo o Gui Araujo falando aqui, parece que ele é o dono da razão e tá certo para caralh*. Para quem não entendeu, a história é a seguinte: o cara já veio na minha casa, comeu do meu prato, tivemos vários momentos juntos", começou ele.