Publicado 23/10/2021 09:54

Valentina Francavilla está tensa no confinamento de 'A Fazenda 13'. A peoa está desconfiada de uma possível gravidez, já que revelou à Solange Gomes e Tati Quebra Barraco que sua menstruação está atrasada. "Vamos ver quanto tempo vai ficar essa ladainha de não querer descer", disse Valentina.

Em seguida, Tati Quebra Barraco disse que o atraso menstrual da peoa pode ter relação com o fator emocional: "Se for emocional, vai vir", disse a funkeira, que ainda fez um alerta para a colega de confinamento para analisar como seu fluxo menstrual deve vir. "E outra coisa, vou te falar... Se vir borro de café, desculpa", disse Tati, sobre uma das características que apontam uma gestação em fase inicial.

Valentina então recordou que sua última menstruação, que desceu ainda no confinamento do hotel, tinha as características citadas por Tati. "Você não sabe... A la do hotel (menstruação) que veio, porque veio antes no hotel, era borro de café", disse a peoa, que acabou despertando a curiosidade de Solange Gomes sobre o assunto.