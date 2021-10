Matheus Fagundes - Paulo Macedo

Publicado 23/10/2021 10:46

O ator Matheus Fagundes se mudou para Los Angeles em busca de se aperfeiçoar na carreira de atuação. O artista já atuou em projetos como 'A Lei do Amor' e 'Felizes Para Sempre?', da Rede Globo, em 'Jesus', da Record, e em 'As Aventuras de Poliana', do SBT. Também esteve no elenco de filmes como 'Predestinado' e 'Ausência'.

“Eu sempre quis viver essa experiência de morar fora do país, então eu sabia que em algum momento isso iria acontecer. Vim agora porque foi o momento mais propício pra mim, não tinha nada que me prendesse ao Brasil. Eu nem pensei muito, simplesmente comprei as passagens e vim”, conta Matheus.

O ator já tinha ido à cidade americana há dois anos e se apaixonou pelo lugar. Foi a partir daí que ele decidiu fazer morada pela ligação do lugar cinematográfico com sua alma de ator. “Além do meu interesse em conhecer melhor a cidade, decidi vir para Los Angeles também porque como eu sou apaixonado por cinema, não teria lugar melhor do que aqui”, diz.

Matheus não pensa na probabilidade de voltar ao Brasil, apenas por algum trabalho que valesse muito à pena. Ele tem aperfeiçoado seu inglês e estudado atuação em LA. “Tenho aprendido muita coisa, evoluído bastante como ator e pessoa. Tem sido um tempo de muito aprendizado”, explica o artista sobre seu crescimento pessoal e profissional em Los Angeles.

Para Matheus, a dramaturgia norte-americana e até a cidade de Los Angeles influenciam muito em sua carreira. “Cresci vendo filmes e acompanhando atores americanos. A indústria cinematográfica americana é muito forte. As minhas referências estão todas aqui!”, afirma.