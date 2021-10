"Eu acho que a parte social é fundamental, coisa que eu não enxergo na direita", disse Frota. - Michel Jesus/ CÂmara dos Deputados

Publicado 23/10/2021 10:26

A soltura do DJ Ivis, na noite desta sexta-feira (22), gerou indignação no deputado federal Alexandre Frota. No Twitter, o político se pronunciou sobre a liberdade concedida ao artista, que está sendo investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica.

"Agrediu, espancou a esposa diversas vezes. Tudo gravado e 4 meses depois esse vagabundo covarde do DJ Ivis é solto. Absurdo! Agredia a esposa na frente do filho e agora vai ser solto. Realmente é revoltante, absurdo", escreveu Frota.

Após quatro meses preso por agressão doméstica contra a ex-mulher, DJ Ivis saiu da cadeia após a Justiça do Ceará ter concedido a liberdade do produtor musical ontem. Preso no dia 14 de julho, depois que vídeos de agressões contra Pamella Holanda acabaram sendo divulgados por ela nas redes sociais, Iverson de Souza Araújo poderá responder em liberdade aos processos. A prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.