Aline MineiroReprodução

Publicado 23/10/2021 19:19

Antes de entrar em 'A Fazenda 13', Aline Mineiro decidiu passar por uma transição capilar para voltar ao seu natural com cachos. Mas, a peoa não esconde que está sofrendo com os fios curtos e desalinhados e tem usado várias perucas durante o confinamento do reality rural da Record. Depois de uma briga com Valentina neste sábado (23), a peoa ficou sensível e apareceu mais uma vez com o novo visual. Vale lembrar que Aline já revelou na casa ter sofrido bullying na escola e que durante anos para se sentir aceita, alisou as madeixas.

Ex-panicat fez uso contínuo de química já na idade adulta trouxe muitos problemas capilares. A dermatologista das famosas, Mariana Correa diz que aconselha paciência para quem passa por transição capilar e dá algumas dicas simples e baratas para ter cabelos incríveis como fronha de cetim contra o frizz do cabelo. A contrário do algodão, o cetim não retira a hidratação dos fios e mantém o cabelo com menos frizz por ser mais macia. Ela também aconselha depois de secar o cabelo, passar um jato de ar frio nos fios. “Isso diminui o frizz e deixa os fios mais sedosos, brilhantes e disciplinados. Além disso, o ar frio vai dar uma finalização melhor nas pontas. Utilize também um protetor térmico antes do secador e da chapinha faz toda a diferença. Esse produto vai proteger seus fios da ação do calor, hidratar, dar brilho e evitar que eles fiquem quebradiços e danificados", ensina.