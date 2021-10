Caio Ribeiro abre o jogo sobre a luta contra o câncer e destaca: ''Sempre acreditei que tinha fim e que esse fim era cura' - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 23/10/2021 19:30

Já curado de um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático, Caio Ribeiro está contando as horas para voltar a trabalhar na Globo. O comentarista explicou o motivo de ainda estar em home office. "Da minha parte, o meu oncologista, que fez todo tratamento, já me liberou. Eu já passei para a Globo que estou liberado e a emissora sabe que a radioterapia não muda nada na minha volta. Eu só não voltei ainda pro estúdio, porque, por conta da quimioterapia, eu demorei para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19”, contou a revista GQ. “Tomei no último fim de semana, no sábado. Imagino que, ou na próxima semana, ou no máximo, o fim de semana que vem, eu já volte. Mas é um achismo meu, não tem nada previsto”, acrescentou.