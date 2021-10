Luciana Gimenez/Antônia Fontenelle - fotos Reprodução internet

Publicado 24/10/2021 06:05

Luciana Gimenez resolveu colocar um ponto final na briga judicial contra Antônia Fontenelle: a apresentadora da RedeTV! depositou espontaneamente as custas e honorários advocatícios do processo que movia contra a influencer. Em abril, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil feito por Luciana, o juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 1ª Vara Cível do Foro Regional XI, de Pinheiros, São Paulo, condenou Gimenez a pagar 10% dos honorários advocatícios, corrigidos. Ela poderia ter recorrido da decisão, mas preferiu encerrar a questão realizando um depósito judicial no valor de R$ 1.312,01.



Na ocasião, o juiz sentenciou da seguinte forma: “Condeno a autora no reembolso à ré do que esta despendeu com a taxa judiciária e despesas processuais, com atualização monetária desde o respectivo desembolso. Condeno a autora também em honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido”.



Recentemente, a juíza Andrea Ferraz Muza proferiu um despacho, para a manifestação de Fontenelle: “Dê-se ciência à parte requerida do depósito feito pela parte requerente”, determinou a magistrada.

As informações são do site Hora Top TV e Novela.