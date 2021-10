Graciele Lacerda - Divulgação/Edgar Oliveira

Publicado 24/10/2021 05:00

Graciele Lacerda completou 41 anos no início deste mês e a noiva de Zezé Di Camargo não esconde que está fazendo tratamento para engravidar do sertanejo, com quem se relaciona há dez anos. Depois de problemas com as filhas do cantor com Zilu Godoi, a bandeira branca foi hasteada e, hoje, a relação é de respeito. Capixaba, formada em Jornalismo, Graciele não atuou na área. Também formada em Educação Física, atualmente trabalha como influenciadora e empresária fitness. Aliás, influenciadora de sucesso que já conseguiu fazer seu primeiro milhão.



Pouca gente sabe, mas além de jornalista e do teu trabalho como influencer, você também é formada em educação física. Nunca pensou em fazer algo mais voltado pra essa área?

Na verdade trabalhei por sete anos dando aulas em academia. Era uma rotina bem agitada, trabalhava em dois horários, mas foi um momento muito bom e que recordo com muita saudade.



O programa 'Eduque Seu Peso', que ajudou até o Zezé a emagrecer, te traz um bom retorno financeiro?

Ele não é a minha principal fonte de renda, mas estou muito feliz com o crescimento que o programa está tendo a cada ano.



Qual o diferencial dele para os demais programas de emagrecimento do mercado?

Eu acredito que é a proximidade e a assistência que eu e a nutricionista Mariana Laperriere damos aos alunos. Eu e ela fazemos questão de estar diariamente com eles em um grupo de alunos, respondendo e orientando a todos. Ela responsável e respondendo por toda a parte nutricional e eu acompanhando a evolução e motivando os participantes. Não adianta apenas passar um protocolo com o que comer e deixar de comer, é preciso ajudar, acolher e incentivar.



Como influencer, você já fez seu primeiro milhão como muitas blogueiras já revelaram ter feito?

Graças a Deus já fiz sim!



Você compartilha bastante sua rotina com seus seguidores, mas tem algo que você não abre mão de deixar sempre em off?

Tem muitas coisas que não compartilho, momentos a sós com o Zezé, momentos mais íntimos em família, um dia que não estou tão bem por algum problema, algum evento mais reservado...Eu gosto e me faz bem ter momentos assim, que posso ficar sem a preocupação de ter algo para publicar nas redes sociais.



Acha que tem estado mais difícil de trabalhar na internet por conta do ambiente tóxico que se tornou o mundo virtual?

Sem dúvida estamos vivendo um momento de pouca tolerância e muitos julgamentos. Percebo que muitas vezes as pessoas vão para internet destilar raiva, mas na verdade isso pode ser reflexo do que está passando na vida dela. Seja um momento ruim, um estresse, é como se a pessoa se sentisse melhor ofendendo o outro. Está triste e preocupante ver cada vez mais casos assim.



O que mais te motiva a fazer o que você faz hoje?

Os meus seguidores são a minha maior motivação. Muitas vezes não estou em um dia tão bom, mas quando abro as mensagens sou preenchida por tanto carinho, que isso me deixa melhor. Nesses anos que estou nas redes sociais, recebo muitos relatos de pessoas dizendo que influenciei a ter um estilo de vida mais saudável, que com minhas dicas conseguiram emagrecer, isso me faz feliz e me motiva! Todo o retorno e o trabalho que tenho é graças a eles, então meus seguidores são a minha grande motivação!



Já pensou em trabalhar na TV, ou em exercer sua profissão como jornalista?

No início pensei em trabalhar na área de jornalismo esportivo, mas depois minha vida seguiu por um outro caminho e hoje acabo aplicando na minha profissão muitas coisas que aprendi na faculdade.



Pensa em investir em uma carreira artística algum dia?

Não tenho pretensão.



Sabemos que não vai demorar muito pra você ser mãe, afinal, você está em tratamento para engravidar. Quando for mãe, pretende dividir o foco do conteúdo das suas redes para mostrar um pouco da maternidade?

Sem dúvida vou compartilhar um pouco sobre essa fase com meus seguidores, mas assim como faço hoje com minha vida particular, vou me permitir também curtir um pouco dessa fase em off.



Como tem lidado com as mudanças no seu corpo por conta desse tratamento para engravidar?

De forma muito natural. Sei que é uma fase, que em breve vou ter meu objetivo alcançado e depois é só ficar focada. Sou uma pessoa bem disciplinada e não tenho dificuldade em ter uma rotina de alimentação e exercícios.



Quem é mais ciumento, você ou o Zezé?

Ele é bem mais ciumento, mas nada muito exagerado. Ele não gosta que eu saia sozinha, quer saber das minhas companhias, se ouve algum comentário ou percebe olhares de outros homens, fica enciumado. Mas, quando estou ao lado dele é super tranquilo.



Você mostrou que teve o noivado, apesar de já se considerar casada com o Zezé. Vocês pensam em oficializar a união ou em cerimônia de casamento?

É uma vontade que eu tenho, mas é algo que não tenho nenhum planejamento de data ainda.



Vocês dois estão reformando um apartamento onde vão morar depois que venderam a casa. Falta muita coisa para ficar pronto? Quando devem se mudar?

A mudança já era para ter acontecido, mas veio a pandemia, vários imprevistos com a obra... Agora está na fase de acabamentos finais e decoração. Acredito que até janeiro a gente já estará curtindo o nosso cantinho.



Por que escolheram se mudar para apartamento?

Foi uma decisão minha, eu gosto de algo menor, mais aconchegante e acho que podemos curtir mais. Nossa rotina já é muito corrida, então queria um espaço que a gente pudesse aproveitar por completo nos momentos de folga. Uma casa muito grande, como a que morávamos anteriormente, tinha ambientes que a gente nem conseguia curtir.



Você tem estado mais presente na vida das filhas do Zezé. Como tem sido essa relação com elas?

Nossa relação é de muito respeito e convivemos muito bem .



Tem alguma mania sua que quase ninguém sabe? Qual?

Colocar as coisas no lugar. Por exemplo, se pela manhã eu organizei a cozinha e a tarde eu vejo que tem itens em lugares diferentes, eu vou parar e organizar como eu havia colocado anteriormente.



Cite uma qualidade e um defeito seu…

Acreditar demais nas pessoas

Quem é a Graciele Lacerda por trás dos holofotes?

Uma moleca! Daquelas que anda descalça, com um lápis prendendo o cabelo e com roupa de malhar o dia todo.



Você costuma estar sempre ligada a causas importantes, pensa em criar algo seu para ajudar alguma dessas causas?

Já realizei por três anos um bazar beneficente que 100% do valor arrecadado foi destinado a ongs, só não realizei no ano passado por conta da pandemia. Mas, atualmente faço parte de uma ONG que dá suporte a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social e de uma organização sem fins lucrativos que viaja pelo brasil distribuindo kits de higiene para mulheres em pobreza extrema. Além disso, faço a minha parte ajudando instituições que cuidam de animais abandonados, esse período na fazenda nós resgatamos cinco cachorros que estavam muito doentes e machucados, cuidamos, castramos e hoje estão todos na fazenda.



Quais são as novidades?

Tenho muitos planos que foram adiados por conta da pandemia, um deles é o evento presencial do meu programa de emagrecimento 'Eduque Seu Peso'. É algo que pretendo realizar em breve, um dia de muita informação e motivação para falar sobre saúde e qualidade de vida.



Que mensagem gostaria de deixar para quem te acompanha?

Quero somente agradecer o carinho! Fico surpresa com tantas mensagens lindas que recebo diariamente, não só pelas redes sociais, mas por onde passo, e tenho só agradecer, sempre.