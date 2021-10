Raphael Veiga e Bruna Santana - Reprodução

Raphael Veiga e Bruna SantanaReprodução

Publicado 23/10/2021 19:49

Irmã do cantor Luan Santana, Bruna anunciou o seu noivado com o jogador do Palmeiras, Raphael Veiga, em uma live. O vídeo foi divulgado na web, neste sábado (23), e mostra o casal conversando com um grupo de fãs do jogador. "Vai casar que dia?", pergunta um deles. "Aqui já, ó", diz Raphael mostrando a aliança no anelar direito de Bruna. "Eitaa, está noivo!", comemora o grupo, empolgado e com direito a palmas. "Eu quero saber se vocês vêm pra cá no dia do casamento", perguntou o meio-campo do clube paulista, que ganhou um 'sim' dos seguidores. Bruna e Raphael assumiram o romance em julho de 2020.