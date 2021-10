Duda Del Duca comemora aniversário com tema MET Gala e presença de amigos famosos - Divulgação

Publicado 24/10/2021 08:50

A atriz e cantora mirim, Duda Del Duca, escolheu um tema bem luxuoso para comemorar a chegada de seus 13 anos. A festa foi um verdadeiro baile MET Gala, preparado com todo o glamour do tema, que é inspirado no Baile do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O evento foi criado em 1948 como forma de arrecadar fundos para o Costume Institute, que era recém-fundado na época. Organizado e presidido desde 1995 por Anna Wintour, atual editora-chefe da Vogue.

O MET Gala de Duda, que aconteceu na noite da última sexta-feira (22), foi organizado por sua mãe, Nayra Del Duca Andrade, e seu pai, Flávio Andrade, e contou com a presença de sua irmã, Betina Del Duca, amigos e colegas famosos, como as celebridades teens, Bruna Rauta, Gabriel Verta, Alana Cabral, Tom Cabral, Gui Mendonça, Maria Rita, Vitória Seixas, Pedrinho Melo, Vicky, Breno Le, João Victor Menezes, entre outros.

Os seletos convidados especiais desfilaram no tapete vermelho da aniversariante..



O luxuoso look de Duda foi assinado pelo badalado estilista Gugu Fernando. A pista de dança da festa teve direito a show particular e várias atrações especiais.