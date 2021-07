Gaby Amarantos - Reprodução

Publicado 28/07/2021 15:31

Foram dez anos de espera, mas os fãs de Gaby Amarantos já podem comemorar a chegada do novo álbum da artista: Purakê. Neste segundo disco da carreira, a cantora traz vários estilos da música amazônica. “Eu já tinha mostrado o Pará, queria ampliar. Agora sinto, com toda a coragem, que chegou o momento”, conta sobre o novo trabalho que chega ao mercado nas próximas semanas.

Aos 42 anos, filha de ribeirinhos, nascida e criada em uma região periférica de Belém, no Pará, e uma das responsável pela difusão do tecnobrega, ritmo que virou febre na Região Norte do Brasil, Gaby é a capa da Marie Claire do mês agosto. Dona de figurinos exuberantes, a apresentadora de TV e mãe solo conta sua história na entrevista e fala sobre as lutas pelas causas que sempre a afetaram: antirracistas, feministas, LGBTQIA+, gordofóbicas e de defesa da Amazônia.