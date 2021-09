Kerline Cardoso - Reprodução

Publicado 15/09/2021 19:13 | Atualizado 15/09/2021 19:14

Antes entrar no 'Big Brother Brasil 21', Kerline Cardoso já era ligada a alguns projetos sociais em Fortaleza e, ultimamente, a influenciadora tem trabalhado ainda mais em seu lado filantrópico. Em visita ao Hospital Infantil Filantrópico Sopai, Kerline foi oficialmente nomeada embaixadora da instituição e ficou emocionada. "Já conhecia o lindo trabalho que eles realizavam atendendo milhares de crianças, mas nunca tinha ido ao local. Quando surgiu o convite para conhecer e me tornar uma parceira, fiquei muito honrada. Um dos meus planos pós-BBB era e continua sendo usar minha visibilidade para ajudar projetos como esse", disse. O Sopai é o maior hospital clínico pediátrico do Brasil, sendo mantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por meio de doações.