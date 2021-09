Sammy Lee - Reprodução

Publicado 15/09/2021 17:57 | Atualizado 15/09/2021 18:00

Sammy Lee está internada Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e sem previsão de alta. Segundo a assessoria da influenciadora, após sentir fortes dores no braço esquerdo, ela deu entrada no setor da unidade na madrugada desta quarta (15). "Depois de passar por uma série de exames, foram detectadas múltiplas hérnias e inflamação aguda no nervo, parecidas com o histórico de sua mãe, recém-falecida de câncer de mama em julho deste ano. O quadro não é cirúrgico mas é necessário um período de internação e fisioterapia, sem previsão de alta", diz a nota.

Ainda de acordo com a assessoria, Sammy lida com depressão, ansiedade e estresse e, por isso, está em tratamento psiquiátrico a algumas semanas, fazendo uso de remédios controlados.