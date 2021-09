Tiago Piquilo revelou para colegas de confinamento que reatou com Tânia Mara - Reprodução

Tiago Piquilo revelou para colegas de confinamento que reatou com Tânia MaraReprodução

Publicado 15/09/2021 19:05

Tiago, da dupla com Hugo, abriu o jogo sobre a sua relação com Tânia Mara na manhã desta quarta-feira (15), em 'A Fazenda 13'. Em conversa com Tati, Liziane e Medrado, o cantor revelou que o relacionamento continua firme e forte mesmo depois da cirurgia de aumento do pênis. "A gente tá namorando. A gente está junto, sim, há sete meses. A gente está junto. Aliás, eu acho, né, porque agora eu estou aqui. Vai que ela não queira mais, né. Vai que se decepcione ou talvez se surpreenda. É uma incógnita."

Em conversa com a coluna em julho, logo após a faloplastia, o sertanejo contou que a relação tinha dado uma esfriada. "Na verdade, eu não estava namorando. Eu estava conhecendo e me aproximando de uma pessoa maravilhosa e aí eu decidi fazer essa cirurgia. Claro que foi um susto e, de imediato, ela me questionou pra que e o por que, mas era uma decisão minha, uma responsabilidade minha e ficou estranho. Ninguém foi embora, mas eu não sei mais nada. O amanhã a Deus pertence, sabe? O que eu sei é que estou feliz pra caramba. Acho que nessa hora por causa da exposição, a gente tem que ter o bom senso e respeitar o espaço do outro".

Nas redes sociais, a cantora mostrou que a sua torcida no reality rural é para o sertanejo ao divulgar um vídeo da chamada da atração.