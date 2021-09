Paolla Oliveira - Reprodução

Publicado 15/09/2021 19:59 | Atualizado 15/09/2021 20:07

Paolla Oliveira resolveu rebater uma fake news que circula nas redes sociais indicando uma suposta declaração dela ligando as colegas de profissão da Globo com prostituição. A atriz usou o Twitter para dizer que a publicação é uma forma de intimidação quem é contrário ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Recentemente, Paolla criticou o chefe do Executivo. "Está circulando uma mentira (famosa fake news) por aí, de um site que eu nunca ouvi falar, sendo compartilhada sobre uma suposta declaração que eu nunca dei. Nunca existiu. "É mentira e é tão óbvio que é mentira. Você nunca vai encontrar essa declaração minha falando sobre esse assunto, porque eu simplesmente nunca diria isso, envolvendo uma empresa e outras colegas. Pode jogar palavra por palavra no Google e não encontrará nada, além da mentira plantada.

A atriz continuou o desabafo: Mais uma narrativa tentando intimidar quem se posiciona ou se opõe a esse governo. Dessa vez fui eu a vítima. Sempre tive compromisso com a verdade e não vai ser agora que meu nome estará envolvido em notícias falsas (fake news)!", acrescentou Paolla "Outra coisa, a prostituição não deveria servir como forma de atacar alguém. Eu tenho muito respeito por todas as mulheres, elas estejam desempenhando a função que for, por necessidade ou por vontade."

"Combato a opressão, o abuso infantil, a exploração da mulher, o machismo, o sexismo, a misoginia, mas JAMAIS julgarei alguém por suas decisões. Pq eu tenho respeito pelo ser humano, ao contrário de quem perde tempo pra inventar mentiras. Não vão me calar sobre absolutamente nenhum dos meus posicionamentos, porque eles são meus e sou livre pra fazê-los. E no Dia Internacional da Democracia, temos um exemplo de como tiranias agem contra cidadãos", terminou.

