Publicado 15/09/2021 21:11

Produtor, DJ e empresário, Rodrigo Gorky é quem cuida da carreira de sucesso de Pabllo Vittar desde quando o conheceu nas redes sociais e pediu para trabalhar com a cantora, há quase sete anos. Em entrevista ao também produtor Clemente Magalhães, ele contou que uma marca desistiu do contrato ao descobrir que Pabllo era uma drag. "Eu tenho um orgulho muito grande da nossa luta. Foi um drama, um enredo de filme. Uma marca, com quem já tinha um projeto aprovado, parte do pagamento já feita e um contrato feito. Só que aí descobriram que Pabllo era drag. Descobriram e tentaram cancelar. Mas, a gente disse: 'Já foi'. Acabou dando tudo certo. A campanha deu certo e viraram outras coisas. Eu tenho muito orgulho dessa abertura que aconteceu com a Pabllo", contou Rodrigo Gorky.