Rico Melquiades - Reprodução/Montagem

Publicado 29/09/2021 18:46 | Atualizado 29/09/2021 18:47

Enquanto Liziane Gutierrez reclamava dos erros da harmonização facial, outro participante de 'A Fazenda 13' ficou quieto, mas passou também pelo procedimento e tudo indica ter ficado satisfeito com o resultado: Rico Melquiades. Desde que soube que estava cotado para participar do reality rural da RecordTV, o blogueiro decidiu abrir a carteira para mudar o visual nos últimos 10 meses. Entre sessões de rádio frequência, preenchimento de mandíbulas, lábios e olheiras, além de rinomodelação e estimulação de colágeno, Rico gastou cerca de 70 mil reais.

Fotos de antes da mudança do rosto do peão circulam nas redes sociais e os internautas ficam surpresos com a transformação. A coluna procurou a assessoria de Rico, que enviou uma nota e ainda revelou o nome da médica, Ana Macedo. "A realidade o fez vaidoso. Rico sempre sofreu muito com a sua aparência, desde novo. Mas como ele dizia 'antes eu não era feio, eu só não tinha dinheiro', agora ele vem ganhando mais confiança, se aceitando e enfrentando a vontade de se esconder atrás de comentários maldosos da internet por conta desses procedimentos", explica no comunicado.