Publicado 29/09/2021 19:49 | Atualizado 30/09/2021 05:43

Ana Paula Siebert decidiu interagir com seus seguidores no início da noite desta quarta-feira (29), respondendo perguntas sobre vários assuntos em uma rede social. A mulher de Roberto Justus achou graça quando um internauta quis saber se ela já tinha lavado um banheiro na vida. "Hahaha gente claro que sim! Eu fui morar sozinha a primeira vez com 16 anos... Eu lavava cada canto da minha casa! Hoje, eu tenho quem me ajude, mas se precisasse lavaria sim, sem nenhum problema", assumiu para depois revelar traços da sua personalidade: “Sou zero fresca e muito menos preguiçosa”;

Um fã também perguntou se Ana Paula era uma mãe que não deixa a filha se sujar: "Eu sou a mãe que pisa na lama antes da criança", mandou.