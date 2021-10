Mart'nália é o Jacaré do 'The Masked Singer' - Reproduçao de internet

Publicado 06/10/2021 06:26

A noite de terça-feira (5) foi de grandes emoções para os amantes do 'The Masked Singer Brasil'. O Jacaré perdeu o combate final para o Unicórnio depois de cantar 'Que Se Chama Amor', de Só Pra Contrariar. E o personagem era ninguém mais, ninguém menos do que Mart'nália! Simone acertou o palpite da noite mais uma vez, e Edu Sterblitch confessou que é fã de Mart'nália. A cantora ainda comentou sobre a participação como mascarada: "É tipo avenida. Estou me sentindo o mestre-sala".