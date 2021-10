Nego do Borel e Raiana Gomes - Reprodução de instagram

Nego do Borel e Raiana GomesReprodução de instagram

Publicado 06/10/2021 06:54

Na última terça-feira (05), Raiana Gomes, irmã de Nego do Borel, fez um desabafo sobre o estado de saúde do cantor. Por meio do Instagram, ela revelou que sua família irá tomar uma atitude, buscando um tratamento.

"Meu irmão está realmente doente. Depressão não é brincadeira. Tenham empatia, se coloquem no lugar do próximo! Agora, iremos procurar um tratamento psicológico para ele porque, do jeito que está, não vai continuar", afirmou.