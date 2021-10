Marvilla e Victor Mello - Divulgação/ASJ Consultoria

Publicado 06/10/2021 06:34 | Atualizado 06/10/2021 06:37

Marvilla, a morena que ficou famosa após um feat na live da Ludmilla e ter a carreira alavancada pela cantora - e depois está coluna de seis leitores descobriu que a dona do hit "A danada sou eu" ficou com ciúmes e resolveu boicotar a sua própria pupila - gravou um videoclipe para a música 'Sou muito pra você', que será lançada no próximo dia 15.

Com coreografia de Dandan Firmino – que já fez parte dos ballets de Belo e Iza –e participação do Tik Toker Victor Mello, que já reúne 20 milhões de seguidores em suas redes sociais, a artista seguiu todos os protocolos contra a Covid-19, reunindo poucas pessoas e fazendo testagem em todo o elenco.

“Conhecia o trabalho da Marvilla pela internet, por conta dos vídeos que ela faz cantando. O convite foi de uma hora pra outra e eu tive que voar correndo para o Rio. Eu estou em êxtase com tudo o que está acontecendo e muito grato a todos que acompanham e ajudam no meu trabalho. Vai ser mais um vídeo de sucesso”, contou Victor Mello, que já foi uma das atrações da final da Copa R10 de Free Fire, projeto do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

A gravação aconteceu no Rio de Janeiro e segundo Marvilla, promete ser um hit. "Quero mostrar que sou uma artista eclética, atuando em todos os segmentos".