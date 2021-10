Dani Calabresa e Richard Neuman - Agnews

Publicado 06/10/2021 08:35

Dani Calabresa e o noivo, Richard Neuman, passaram um verdadeiro 'perrengue chique' nesta terça-feira (5). Os dois chegaram ao aeroporto Santos Dumont, no Rio, por volta das 13h, e ganharam um chá de cadeira daqueles por causa do mau tempo na cidade que alterou a programação dos vôos.

O casal, que estava no Rio por conta da participação de Dani no 'Encontro com Fátima Bernardes', só conseguiu embarcar de volta para São Paulo, onde moram, depois das 20h. "Chegamos no aeroporto às 13h40. Estamos quase no segundo vôo cancelado. Chegando no terceiro a gente pede música no Fantástico", brincou o casal, que precisou aguardar em pé, pois o terminal estava lotado e sem cadeiras para sentar.